Yvan Attal, complexé : "Je me demande si je vais faire de la liposuccion"

Invité ce samedi 2 juin de Catherine Ceylac dans Thé ou Café pour assurer la promotion de sa pièce Le Fils, Yvan Attal s'est prêté à de nombreuses confessions, certaines amusantes et coquines sur sa compagne Charlotte Gainsbourg, d'autres bouleversantes sur son père. Lors de la pastille Dos à dos avec l'animatrice de France 2, le réalisateur et acteur a fait une autre déclaration à propos de ses complexes physiques.

"Physiquement, qu'est-ce que vous aimeriez changer en vous ?", lui demande Catherine Ceylac. "Oh plein de trucs !", répond d'emblée l'intéressé. "Je me demande si un jour je vais faire de la liposuccion et y aller une bonne fois pour toutes", s'amuse-t-il. Des zones en vue ? "Le ventre, c'est terrible. Et bien plus que le ventre, c'est ça là, c'est caché par la barbe donc on le voit pas", dit-il en visant le haut du cou, derrière le menton.

"Mais au bout du compte, j'aurais trop peur, je vois pas pourquoi je m'infligerais une opération... mais non je changerais mille trucs en moi", conclut-il, visiblement peu satisfait de son physique.