Yvan Attal explique pourquoi Charlotte Gainsbourg "ne veut pas" se marier

Le 19 juin 2013, Yvan Attal a demandé la main de Charlotte Gainsbourg après avoir reçu les insignes de Chevalier de l'ordre national du Mérite au ministère de la Culture. Près de cinq ans plus tard, l'acteur, scénariste et réalisateur de 53 ans et l'actrice et chanteuse de 46 ans ne sont toujours pas mariés.

Invité samedi 31 mars de l'émission Salut les terriens (C8) de Thierry Ardisson pour évoquer sa belle année avec le succès de son films Le brio et celui de la pièce de théâtre Le fils, Yvan Attal n'a pu échapper à LA question que tout le monde se pose : quand va-t-il épouser la fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin ? Prenant l'interrogation de l'homme en noir avec humour, Yvan Attal lui a répondu : "Elle ne veut pas." Thierry Ardisson a alors tenté de savoir si Charlotte Gainsbourg serait partante pour un autre engagement, le Pacs. Non plus ! "Non mais elle ne veut rien ! Elle veut rester comme ça, elle ne veut rien changer", a confie Yvan Attal.

Thierry Ardisson a révélé lors de cette séquence que Vanity Fair, dont le couple fait la couverture pour le numéro du mois d'avril, a tenté de faire porter une robe de mariée à Charlotte Gainsbourg, une mise en scène que la chanteuse désignée artiste féminine de l'année aux dernières Victoires de la musique a catégoriquement refusée.

En couple depuis vingt-sept, parents de trois enfants, Ben (20 ans), Alice (15 ans) et Joe (6 ans), Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg ne sont pas prêts de devenir mari et femme.

