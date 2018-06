Yvan Attal s'amuse de son couple avec Charlotte : "J'adorerais la voir soumise"

Alors qu'il vient de suspendre les représentations de sa pièce Le Fils en raison de son état de fatigue, Yvan Attal était l'invité de Catherine Ceylac dans l'émission - bientôt à l'arrêt - Thé ou Café ce 2 juin 2018. L'occasion pour le comédien de se confier sur sa vie de famille entre Paris et New York.

Lorsque sa compagne Charlotte Gainsbourg était elle-même l'invitée de l'émission en décembre dernier, celle-ci avait évoqué l'influence qu'a pu avoir le père de ses enfants, non seulement sur sa carrière, mais aussi sur elle : "Il m'a tout appris, tout tout appris. Que ce soit dans la culture, la conduite humaine, c'est quelqu'un de très exceptionnel. Je me fie à lui, toujours", avait-elle alors déclaré.

Dans le fauteuil d'invité du jour à son tour, Yvan Attal a pu répondre à ce tendre compliment. "Elle exagère un peu. Elle ne se tient pas vraiment comme ça à la maison. J'adorerais la voir totalement soumise et en admiration comme ça, réplique-t-il avec humour. Elle me tient beaucoup plus tête que ça !"

Notre maison c'est Paris, faut pas déconner

Le réalisateur de 53 ans a également abordé leur vie partagée entre deux continents avec leurs trois enfants, Ben (21 ans), Alice (16 ans) et Jo (7 ans). Si lui officie sur scène à Paris, Charlotte Gainsbourg a quant à elle décidé de partir à New York suite au décès tragique de sa soeur en 2013. "On a décidé que ça durera encore deux ans cette affaire parce que notre fille est dans le cursus américain maintenant", explique-t-il.

"Une fois arrivée à l'équivalent de son bac, on rentre à la maison et elle fera ce qu'elle a envie de faire si elle veut rester aux Etats-Unis ou faire des études ailleurs. Mais moi j'ai envie de ramener toute la famille à la maison. Notre maison c'est quand même Paris, faut pas déconner." Yvan Attal pourra déjà retrouver sa compagne dès la rentrée puisque le couple se donnera à nouveau la réplique dans un projet commun. Leur aîné Ben, 21 ans, devrait également bientôt rentrer de Londres pour débuter une carrière de comédien au côté de son père.