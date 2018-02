Yvan Attal, séparé de sa famille : "Je n'ai pas le choix..."

Du 8 février au 14 juillet 2018, Yvan Attal donnera la réplique à Rod Paradot dans Le Fils, la nouvelle pièce de Florian Zeller à la Comédie des Champs-Élysées. C'est un rôle qu'il a pu répéter avec son fils aîné, Ben Attal (20 ans), qui vit au Royaume-Uni. Pendant qu'il est à Paris, sa compagne depuis 1991, Charlotte Gainsbourg, est à New York avec leurs filles, Joe (6 ans) et Alice (15 ans). Elles étaient tout récemment au Carnegie Hall pour le concert symphonique de Jane Birkin. Dans quelques jours, elle partira en tournée avec son nouvel album, Rest. Pas facile d'organiser une telle vie de famille, mais l'acteur et réalisateur prend la chose avec humour et philosophie.

"[C'est compliqué] oui, et en même temps peut-être que c'est bien comme ça, de toute façon, je n'ai pas le choix, confie Yvan Attal dans Paris Match, en kiosques ce 8 février. Cette année est particulière à cause du théâtre, je dois rester à Paris. Je ne vis pas avec mes filles qui sont à New York, ni avec mon fils, qui a 20 ans. Mais je crois qu'elles sont très heureuses là-bas, mes filles. Je n'ai pas l'impression de leur manquer beaucoup. Elles sont bien contentes de ne pas avoir le père rabat-joie à la maison." Paris Match précise qu'il termine sa réponse en riant.

L'histoire d'un type qui ne supporte plus sa famille...

Il y a deux mois, Yvan Attal était au côté de Charlotte Gainsbourg pour la première de son dernier film La Promesse de l'aube. Le 2 mars, il sera sur scène avec Rod Paradot, mais parions qu'il pensera beaucoup à Camélia Jordana et Daniel Auteuil qu'il a dirigés dans Le Brio, nommé dans la catégorie meilleur film. Les deux acteurs sont distingués dans les catégories meilleur espoir féminin et meilleur acteur : "J'ai à peu près 100% de chances de ne pas l'avoir mais ça me toucherait. Parce que je pense que c'est quand même l'un des meilleurs films de l'année, avoue Yvan Attal. Camélia comme Daniel ont leurs chances. Je ne vois pas qui d'autres pourraient l'avoir..." Et dans la catégorie meilleure actrice, c'est le grand retour de Charlotte Gainsbourg, nommée pour La Promesse de l'aube. L'actrice a déjà deux César : meilleur espoir pour L'Effrontée en 1986 et meilleur second rôle féminin pour La Bûche en 2000.

Dans une récente interview à Madame Figaro, Yvan Attal a fait part de son souhait d'adapter sur grand écran le roman Mon chien stupide de John Fante : "L'histoire d'un type qui ne supporte plus sa famille, et que je jouerai a priori avec ma femme et mes enfants." Après quelques mois de séparation, toute la famille se retrouverait donc sur un plateau de cinéma...