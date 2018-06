Yvan Attal vacille : Sa décision "abrupte" pour préserver sa santé

C'est la mort dans l'âme que le comédien Yvan Attal a dû suspendre ses représentations de la pièce Le Fils, dans laquelle il joue l'un des principaux protagonistes. Le chéri de Charlotte Gainsbourg a besoin de repos, comme l'a annoncé vendredi 1er juin la Comédie des Champs-Élysées.

"La Comédie des Champs-Élysées vous informe qu'elle a dû suspendre de manière abrupte les représentations à la date du 30 mai 2018 du spectacle Le Fils en raison d'un état de fatigue de Monsieur Yvan Attal", a fait savoir le théâtre dans un communiqué.

Le réalisateur et acteur de cinéma avait été nommé pour la première fois aux Molières pour son interprétation dans cette pièce, mais il avait dû s'incliner devant le comédien Jean-Pierre Darroussin. Le Fils – histoire d'un adolescent traumatisé après le divorce de ses parents et signée du dramaturge Florian Zeller – avait reçu six nominations aux Molières mais la pièce est repartie presque bredouille, à l'exception du prix de la révélation masculine attribué au jeune Rod Paradot.