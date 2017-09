Yvelise (L'amour est dans le pré 2017) : Elle dézingue Jean-Marc et Françoise !

Le 4 septembre, dans L'amour est dans le pré 2017, Jean-Marc a annoncé à Yvelise qu'il préférait continuer l'aventure avec sa rivale Françoise. Un coup dur pour la veuve qui s'est confiée aujourd'hui à nos confrères de Télé Loisirs.

Franc du collier, l'ex-prétendante du viticulteur et éleveur de vaches allaitantes de 52 ans ne faillit pas à sa réputation lors de l'entretien. "En me disant que je suis autoritaire et pas douce, c'est qu'il ne sait vraiment pas qui je suis. Il ne me connait pas ! J'ai pleuré quelques minutes après son annonce car ce sont mes nerfs qui se relâchaient", révèle-t-elle.

Si Yvelise a donc été touchée de ne pas être choisie, comme elle le confie, elle n'avait de toute façon pas l'intention de poursuivre l'aventure avec l'agriculteur. "Il n'était pas fait pour moi. Je me suis lancée dans L'amour est dans le pré sans vraiment savoir où j'allais car je n'avais jamais regardé l'émission." Pourtant, elle avait bien regardé le portrait de Jean-Marc et suffisant apprécié celui-ci pour lui écrire une lettre. Mais à en croire Yvelise, le candidat n'était pas le même dans la vrai vie, il était "un peu ours". "Le matin lorsqu'il se levait, il faisait son café et son oeuf sur le plat mais ne s'occupait pas de nous. Autre exemple : un jour, il a sorti un paquet de petits cakes, il en a mangé deux mais ne nous a pas demandé si on en voulait un... On est des humains quand même !", explique-t-elle.

Elle n'est pas plus tendre avec Françoise. Si leur rivalité a été largement montrée à l'antenne, Yvelise raconte que celle qui a déjà participé au programme l'an passé disait notamment "des vacheries" derrière son dos. "Dès que nous nous sommes rencontrées avec Françoise, elle m'a dit qu'elle voulait finir avec Jean-Marc", ajoute-t-elle. Bonne ambiance...