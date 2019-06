Yves Calvi a frôlé la mort à cause de la canicule : il raconte

Le journaliste de RTL et Canal+ était aux commandes d'un nouveau numéro de "Laissez-vous tenter", ce mercredi 26 juin 2019. Et Yves Calvi a révélé aux auditeurs qu'il avait failli mourir à cause de la canicule il y a un peu plus de quarante ans.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater

En vidéos