Yves Calvi pour remplacer Jean-Pierre Pernaut sur TF1 ? Le journaliste réagit !

Yves Calvi a-t-il été pressenti pour remplacer Jean-Pierre Pernaut à la tête du Journal Télévisé de 13h de TF1 ?

En février dernier, une enquête de Télé Star laissait entendre que le journaliste de la première chaîne serait bientôt contraint de céder sa place. Une information rapidement démentie par Catherine Nayl, directrice générale adjointe de TF1 chargée de l'information.

Le magazine avançait également que des castings étaient en cours afin de trouver celui qui remplacerait la dernière figure incontournable de l'information de TF1 et qu'il pourrait bien s'agir d'Yves Calvi.

Interrogé par nos confrères de TV Mag, le présentateur de 24h en questions (LCI) et animateur de RTL Matin a donc souhaité mettre un terme à cette rumeur. Dans un premier temps, il a assuré n'avoir jamais été approché pour rejoindre TF1 et a expliqué que rejoindre la chaîne ne l'intéressait aucunement pour le moment : "Il n'en a pas été question pour l'instant, et ce n'est pas du tout quelque chose que j'envisage en ce moment. Mon souci, c'est de couver mon 24h en questions, d'accueillir encore plus de public, de nous imposer dans l'univers des télévisions d'information continue comme la chaîne de référence (...). J'ai rejoint le groupe TF1 pour présenter une émission sur LCI et j'y suis très heureux, c'est ma préoccupation unique."

Après quoi, l'ex-présentateur de C dans l'air (France 5) et Mots Croisés (France 2) a tordu le cou aux rumeurs qui l'annonçaient bientôt aux commandes du JT de 13h : "Concernant le journal de Jean-Pierre, c'est absurde. Je n'en ai même pas parlé avec les responsables de TF1."

La saison prochaine, c'est donc toujours sur LCI que les téléspectateurs devraient le retrouver "si tout va bien".