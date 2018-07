Yves Dahan : Le fondateur de l'association Sauvons l'hôpital est décédé

L'homme était aussi engagé qu'il était apprécié. Ce lundi 23 juillet 2018, Yves Dahan est décédé d'une crise cardiaque, survenue dans la matinée à son domicile. Nombreuses sont les personnalités à avoir rendu un dernier hommage au fondateur et président de l'association Sauvons l'hôpital lors de son enterrement organisé le lendemain.

Sa femme Delphine et leurs enfants, Elliot et Ethan, ont donné rendez-vous à la famille et aux amis du défunt ce mardi 24 juillet au cimetière de Pantin, après une cérémonie organisée à la synagogue du Centre Rambam dans le 17e arrondissement de Paris. Parmi les nombreux proches à avoir répondu présent figuraient Isabelle Adjani, le mari de son amie Mireille Darc, Enrico Macias, Sylvie Rousseau (directrice générale de Dior) et la journaliste Ruth Elkrief, qui a pris la parole le temps d'un discours. L'un de ses fils lui a également rendu un hommage émouvant.

Yves Dahan a fondé son association en 2009, afin de remercier le personnel médical qui avait pris soin de lui après sa transplantation du rein en 1985. Il a été nommé Chevalier de la Légion d'honneur et décoré par le ministre de la Santé Xavier Bertrand en 2012, avant de recevoir le prix de l'université Paris-Descartes pour services rendus aux patients, à la science et à la médecine, au côté de Mireille Darc. La star lui avait d'ailleurs remis son indigne d'Officier de l'Ordre national du mérite en 2016, lors d'une cérémonie présidée par Anne Hidalgo.