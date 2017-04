Yves (Koh-Lanta Cambodge) en colère contre Frédéric : Sa révélation choc !

L'ambiance n'était pas au beau fixe sur le camp des bleus dans l'épisode de Koh-Lanta Cambodge du 21 avril 2017. Vexé que Kelly ait voté contre lui avant son élimination, Yves a reproché à son ami Frédéric d'avoir retourné sa veste en se rapprochant de Corentin et Vincent avant de s'isoler. Une attitude qui lui a valu d'être évincé de l'aventure.

Si ses coéquipiers et une grande partie des téléspectateurs n'ont pas compris pourquoi il avait agi ainsi, le commercial de 49 ans a assuré lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Loisirs que Frédéric l'avait bel et bien trahi. "Au moment où je suis arrivé sur l'île, j'ai fait un pacte avec Frédéric comme quoi on avancerait ensemble. Comme vous avez pu le voir, rien n'a été respecté. Il dit qu'il m'a sauvé au début, je dis que c'est plutôt moi qui l'ai protégé au début", a-t-il confié dans un premier temps.

Après quoi, Yves a fait une déclaration qui devrait faire du bruit : "Il avait tendance à oublier les caméras, il est entré dans un jeu de séduction avec des mots, des expressions, des attitudes ambiguës avec Kelly. J'ai dû lui rappeler à plusieurs reprises qu'il était filmé, qu'il était marié. Du coup, après il a pris ses distances."

Le Survivor ne s'est pas arrêté là. Il a également précisé que Frédéric était un "stratège" et qu'il "n'a pas 'honneur". Hors de question donc pour Yves de lui adresser de nouveau la parole : "Je l'ai déjà revu lors de la projection de la première, on ne s'est pas parlé. Il est inexistant pour moi. Il a gâché 15 ans de rêve !"

Et il n'est pas le seul à avoir brisé son rêve si l'on en croit ses dires. Durant son interview avec le site Gala, Yves a regretté d'être tombé sur des candidats "qui n'ont aucune éducation" et lui ont mal parlé au point qu'il décide de faire sa vie de son côté : "Malheureusement, je tombe sur des candidats comme on n'en a jamais vus depuis que l'émis­sion existe. Certains voulaient faire la Star Academy, mais n'ont pas été pris parce qu'ils ne savent pas chanter. Du coup, ils décident de tenter Koh-Lanta. Ils auraient mieux fait de participer aux Marseillais ou aux Chtis, mais pas à Koh-Lanta. Ils m'ont gâché mon aventure."

On attend avec impatience la réaction des autres candidats !