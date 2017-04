Yves (Koh-Lanta Cambodge) en larmes : Sa demande en mariage ratée

Yves (49 ans) n'a pas eu l'occasion de faire une belle surprise à sa petite amie Juliette (35 ans).

Après ses deux divorces, c'est dans les bras de la jolie blonde que le papa de trois enfants a retrouvé l'amour. Et il en est persuadé, c'est la femme de sa vie. "De vivre avec elle, je ne me vois pas vieillir", a-t-il notamment confié dans son portrait. Le candidat de Koh-Lanta Cambodge (TF1) se voyait donc la demander en mariage et espérait pouvoir le faire lors du tournage du jeu d'aventure comme il l'a expliqué dans l'épisode de ce vendredi 14 avril.

Les candidats ont en effet eu la possibilité de remporter un appel à un proche lors de l'épreuve de confort et il se voyait déjà lui proposer de sceller leur union. Mais les rouges ont été plus forts lors de la fameuse épreuve de la boue, qui se jouait cette année en équipe (trois Survivors devaient collecter la boue qu'ils transmettaient aux trois autres afin qu'ils la mettent dans un seau). Yves n'a donc pu appeler sa belle et il a eu bien du mal à contenir son émotion une fois de retour sur le camp des bleus.

"C'était le moment pour moi de lui demander. Ça fait six ans qu'on est ensemble. Je me suis marié deux fois déjà et je ne voulais pas me tromper. Je voulais lui demander si elle voulait m'épouser. Je l'aurais bien fait au téléphone et je n'ai pas pu", a-t-il confié en larmes. Espérons pour lui qu'il a pu se rattraper depuis la fin du tournage !