Yves (Koh-Lanta Cambodge) très critiqué : Il réagit et tacle Claire !

Éliminé la semaine dernière de Koh-Lanta Cambodge (TF1), Yves a agacé de nombreux internautes à cause de son comportement. L'aventurier de 49 ans s'est entre autres isolé de ses coéquipiers pour le leur reprocher ensuite, il a menacé d'abandonner l'aventure avant de faire machine arrière et s'en est également violemment pris à Frédéric qu'il a qualifié de traître. Résultat, sur Twitter, il a été taxé de "bipolaire".

"Derrière un écran, c'est facile. Par contre, dans la rue, les gens sont vraiment sincères. Quand je vois les retours que j'ai eus en me promenant, cela me met du baume au coeur. Les gens me disent qu'ils auraient fait comme moi", répond Yves à ses détracteurs dans un entretien accordé à nos confrères de Télé Loisirs.

Si Yves ne souhaite pas être assimilé à un fou, il risque en tout cas de passer pour un paranoïaque, ne lui en déplaise. Plusieurs mois après la fin du tournage, il maintient ne pas être à l'origine des conflits mais plutôt la victime de ces derniers et lâche, sans détour : "Tout le monde était contre moi ! Après, je ne vais pas faire le Calimero. C'est parce que j'ai crié trop fort et j'ai dit ce que je pensais. J'ai toujours fait ça dans ma vie et je continuerai à faire comme ça. Je ne suis pas dans un délire paranoïaque."

Très remonté contre Frédéric, Yves l'est également contre Claire. Lors de l'interview, la jolie brune en prend franchement pour son grade : "Elle est la championne du 'moi je' ! Elle s'est déshydratée, elle a empoisonné Mathilde avec du taro pas assez cuit... Son stage de survie est à revoir." Sympa...

Les retrouvailles d'Yves avec ses ex-coéquipiers bleus risquent d'être peu chaleureux...