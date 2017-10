Yves (Koh-Lanta) dans Demain nous appartient : "Les gens se sont emballés !"

Yves fera prochainement son retour sur TF1. En effet, le candidat de Koh-Lanta Cambodge fera une apparition dans la série Demain nous appartient, dans laquelle joue Ingrid Chauvin. Toutefois, il a précisé à nos confrères de Télé Loisirs qu'il s'agissait d'un petit rôle de figuration.

"Sur Instagram, j'ai juste écrit 'petite apparition' dans Demain nous appartient avec le hashtag figuration, et les gens se sont emballés ! C'était simplement un petit rôle de figuration sur une journée de tournage (...). C'est fou quand même : on dirait que j'ai obtenu le rôle de ma vie. Quand Benoît et Jesta ont fait une pub pour Renault, on en a moins parlé que de mon apparition dans DNA (rires)", a-t-il confié. Et de préciser qu'on le verrait simplement se balader avec une femme.

Cela ne signifie pas que le grand stratège de Koh-Lanta Cambodge n'a pas profité de sa journée de tournage : "Le tournage était vraiment sympa (...). Toute l'équipe était hyper sympa, j'ai vraiment été très bien reçu. Nous ne sommes pas considérés comme des sous-fifres (...). C'était une très bonne expérience."

Une expérience qu'il souhaiterait renouveler. On pourrait d'ailleurs le voir prochainement dans une autre série de la première chaîne : "J'ai aussi envoyé mon CV à Camping Paradis (rires). Le cinéma m'intéresse, j'aime les petits rôles. Mais, ma vie n'a pas changé ! Je suis toujours commercial."