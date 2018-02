Yves Lecoq coincé toute la nuit dans sa voiture à cause de la neige !

Mardi 6 février 2018 en début de soirée, de très nombreux Franciliens ont été bloqués sur les routes – notamment la N118 – à cause d'importantes chutes de neige. Prisonniers de long kilomètres de bouchons enneigés, ces derniers ont dû alors se résoudre à passer la nuit dans leur voiture en attendant que la situation ne se débloque.

Parmi ces "naufragés de la route", BFMTV a pu interroger une star de l'humour ce 7 février vers 10h30 : Yves Lecoq. Souriant malgré sa longue nuit passée dans sa voiture, l'imitateur incontournable des Guignols de l'info de Canal+ a commenté la situation avec humour : "C'était la durée d'un Paris-Rio, mais le résultat n'est pas le même à l'arrivée et seulement 50 mètres de parcours."

"Le problème, c'est qu'ils nous ont laissé passer et qu'ils ont fermé le piège derrière, c'est tout. (...) Je suis là depuis treize heures à peu près, a poursuivi la star de 71 ans avec davantage de sérieux. J'ai vu les pompiers pendant la nuit qui m'ont proposé de m'emmener à Bièvres, je suis parti avec eux et puis là-bas j'ai vu que personne ne pouvait venir me chercher donc je suis retourné à ma voiture avec les pompiers. Apparemment, je vais pouvoir sortir là..."

"Pas sûr de pouvoir faire les Guignols ce soir mais enfin je vais faire mon possible !", a-t-il finalement lancé en riant.

