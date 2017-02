Yves Montand : Marilyn Monroe enceinte de lui ? Les photos qui sèment le trouble

La relation entre Yves Montand et Marilyn Monroe est de notoriété publique. Les deux héros du film Le Milliardaire ont vécu une liaison passagère en 1960, alors que le premier est marié à la comédienne Simone Signoret et la seconde l'est avec l'écrivain Arthur Miller. Cependant, des photos de l'amie de l'icône américaine ont fait surface après une vente aux enchères des biens de cette proche de la star de Sept ans de réflexion : on y voit Marilyn avec un petit ventre. Nous sommes en 1960 à New York, elle a 34 ans et ces clichés publiés sur le Daily Mail cacheraient bien des choses...

Fausse couche ou avortement

Ces précieuses photographies appartenaient à Frieda Hull, une fan devenue amie de Marilyn Monroe qui est décédée en 2014. Ces clichés montreraient l'actrice "enceinte", un secret que Marilyn a gardé jusqu'à sa mort. Tony Michaels, un ami et voisin de Frieda Hull, a acheté ces six images lors d'une vente aux enchères à Los Angeles au mois de novembre dernier, sans que les acquéreurs ne sachent ce qu'elles figuraient réellement. Michaels a déclaré que Frieda lui avait confié que Marilyn Monroe avait perdu le bébé : "Il n'a jamais été dit si elle avait fait une fausse couche ou un avortement."

Marilyn Monroe a toujours voulu avoir un enfant, mais a fait trois fausses couches avant cette supposée grossesse. Le Daily Mail affirme que le père n'était pas l'époux de la comédienne, mais son partenaire Yves Montand avec qui elle a vécu une idylle. Tony Michaels a déclaré au média britannique : "Frieda était très fière d'avoir gardé secrètes ces photos jusqu'à sa mort, mais elle m'a dit ce qu'elles cachaient aussi, que Marilyn était alors enceinte d'Yves Montand. Ce n'était pas une supposition ou une hypothèse, elle en était certaine et elle était très proche de Marilyn. (...) J'avais suggéré à Frieda de vendre ces photos pour qu'elle puisse vivre dans un bel endroit, mais elle a refusé, ne voulant pas trahir son amie.(...) Elle appelait ces photos les clichés 'enceinte', elle m'avait dit que le père était Yves Montand, elle m'avait raconté aussi comment Arthur Miller avait été demandé ailleurs, tout comme Simone Signoret, laissant Marilyn et Yves dans leur hôtel à Beverly Hills, dans des chambres côte à côte."

Deux ans après, Marilyn Monroe disparaît

A l'époque, l'Américaine est malheureuse dans son mariage et la révélation de leur liaison précipite leur divorce. Lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital sur le tournage des Désaxés, ce n'était pas pour une grosse fatigue, mais une dépression - voire une fausse couche. Marilyn Monroe est morte deux ans plus tard, à 36 ans.

Des déclarations qui seront néanmoins difficiles à prouver, car les deux intéressés sont morts depuis longtemps... Yves Montand a été associé des années durant à une autre affaire, celle d'Aurore Drossart, qui a clamé être sa fille biologique. La romance entre les deux légendes a en tout cas été admise. Simone Signoret avait déclaré : "Si Marilyn est amoureuse de mon mari, cela prouve que j'ai bon goût puisque moi aussi." De son côté, le chanteur-acteur dira : "J'étais fou amoureux de ma femme, mais que voulez-vous..."