Yves Rénier et son épouse Karine : Un dîner d'exception avec Alessandra Sublet

Début septembre, l'ouragan Irma n'épargnait pas l'île de Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises. Presque trois mois après la catastrophe, l'heure est à la reconstruction pour ses habitants, avant d'accueillir de nouveaux touristes. Dans ces conditions, l'hôtel Le Bristol Paris organisait un grand dîner caritatif, vendredi 1er décembre 2017, à 19h30, dans les salons de son restaurant Épicure en présence de grands chefs, personnalités de l'île et de l'acteur Yves Rénier et son épouse Karine.

Éric Frechon, chef trois étoiles de l'établissement, était le parrain de la cinquième édition du St Barth Gourmet Festival qui s'est tenu du 2 au 5 novembre dernier. C'est lui qui a signé le dîner de ce gala avec l'aide précieuse et étoilée des chefs Emmanuel Renaut, Meilleur Ouvrier de France, chef trois étoiles du Flocons de Sel à Megève et parrain de l'édition 2015, et Christian Le Squer, chef trois étoiles du Cinq à l'hôtel George-V à Paris et parrain de l'édition 2016. Six mains et neuf étoiles ont donc pris possession des cuisines d'Épicure pour le grand plaisir des convives.

Au cours de la soirée, une grande tombola a été organisée. Alessandra Sublet, qui passe tous ses étés à Saint-Barthélemy, comme ses amis Johnny et Laeticia Hallyday, était présente. En smoking noir, elle a animé avec passion cette soirée caritative en présence de Bruno Magros, président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, et son frère, sénateur de la circonscription de l'île, ou encore de l'incontournable Jocelyne Sibuet, fondatrice du 5 étoiles Les Fermes de Marie à Megève, accompagnée de son fils Nicolas. Le Comité territorial de tourisme de Saint-Barthélemy participait à l'événement, ainsi que de nombreux directeurs d'établissements hôteliers de l'île comme Martein van Wagenberg, directeur général de l'hôtel Guanahani & Spa, Fabrice Moizan, directeur général de l'Eden Rock, Marc Dobbels, directeur général du Barthélemy, Christophe Chauvin, directeur général du Christopher St Barth, et Éric Boonstoppel, directeur général de Cheval Blanc.

Yves Rénier était donc accompagné de sa dernière épouse, Karine. Cette dernière est la mère des deux cadets de l'acteur : Jules, 20 ans, et Oscar, 17 ans. Celui qui a incarné le mythique Commissaire Moulin, de 1976 à 2008, a deux filles aînées : l'actrice Samantha Rénier, qui vient d'avoir 43 ans et dont la mère est Virginie ; et la chanteuse Lola, bientôt 32 ans, avec Hélène Zidi.

L'argent récolté grâce au dîner et à la tombola permettra de participer à l'effort de reconstruction de l'île de Saint-Barthélemy.