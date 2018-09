Yves Rénier, ex de Goldie Hawn : "Je m'occupais de la petite Kate Hudson"

Yves Rénier partage la vie de Karin depuis vingt-six ans. L'acteur et réalisateur de 76 ans pose à ses côtés, entouré de tous ses enfants et deux de ses trois petits-enfants, pour le magazine Gala en kiosques ce mercredi 26 septembre 2018. Jules (21 ans) et Oscar (18 ans), les deux fils du couple sont là, ainsi que les deux filles aînées d'Yves : Samantha Rénier (43 ans) et Lola Zidi-Rénier (32 ans). L'acteur et réalisateur est fier de sa grande famille, enfin recomposée. Cela n'a pas toujours été le cas, notamment lorsqu'il est parti aux États-Unis pour Goldie Hawn.

Yves Rénier explique que s'il a toujours vécu au côté de ses fils, ce fut différent pour ses filles. "Je n'ai élevé Samantha que jusqu'à l'âge de 4 ans. Quant à Lola, je n'ai jamais partagé la vie de sa mère. On commence d'ailleurs seulement à avoir une vraie complicité tous les deux." Entre la naissance de ses deux filles, Yves Rénier passe un casting pour un film américain. S'il ne décroche pas le rôle, c'est le coup de foudre avec l'actrice Goldie Hawn. "Quelque temps après m'être séparé de la mère de Sam, je suis parti vivre aux États-Unis avec Goldie Hawn. Alors, effectivement, j'avais un sentiment de culpabilité quand je m'occupais de la petite Kate Hudson, qui avait 4 ans à l'époque, alors que ma fille grandissait loin de son père de l'autre côté de l'océan. J'étais un peu perdu, mais c'est la vie."

Le bon conseil

En 2016, Yves Rénier racontait au Matin suisse qu'il avait conseillé Goldie Hawn à l'époque d'engager Kurt Russel pour Swing Shift de Jonathan Demme. Les deux acteurs sont tombés amoureux et la mère de Kate Hudson a alors quitté Yves Rénier. Elle est d'ailleurs toujours en couple avec Kurt Russell que Kate Hudson considère comme son père. Retour en France.

C'est en 1992 que l'interprète du commissaire Moulin tombe éperdument amoureux de Karin : "Et je le suis toujours, insiste-t-il dans Gala. C'est ce qui m'étonne le plus d'ailleurs. Ça fait vingt-six ans que l'on vit ensemble et une telle longévité me paraît incroyable. Karin n'est pas étonnée puisque, pour elle, quand tu te maries, c'est pour la vie !"

L'actualité d'Yves Rénier, c'est le téléfilm événement de TF1 Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi. Rénier réalise, tandis que Muriel Robin interprète le rôle de cette femme battue qui, en 2012, tue son époux de trois balles dans le dos. Diffusion le 1er octobre.