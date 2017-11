Yves Saint Laurent et Pierre Bergé : Les révélations de leur ex-amant

Sur la lancée du scandale Harvey Weinstein, de nouvelles révélations sur les comportements de deux personnalités fait trembler la planète Mode ! Yves Saint Laurent et Pierre Bergé font l'objet de ces confidences, publiées dans un livre. Son auteur, l'ex-compagnon du défunt couturier, s'y présente comme l'"objet sexuel" des deux hommes...

Deux icônes, deux hommes d'exception, mais en même temps, deux êtres très malades sexuellement.

Le 12 octobre, est sorti "Saint Laurent Et Moi", l'ouvrage de Fabrice Thomas et Aline Apostolska (aux éditions Hugo & Cie). Fabrice Thomas y raconte sa vie d'employé au service de Pierre Bergé, dont il était le chauffeur - un poste précédemment tenu par son père -, entre 1982 et 1989, ainsi que sa vie commune avec Yves Saint Laurent, de 1990, année de la sortie de cure de désintoxication du couturier, à 1993. Deux hommes qu'il décrit comme "deux grands personnages, deux icônes (...), mais en même temps, deux êtres très malades sexuellement."

"La clé du sésame c'était de passer par sa chambre de son hôtel... J'avais besoin de sécu­rité, de stabi­lité. J'avais besoin de rejoindre un groupe. Et c'était le prix à payer. Ça vole bas, mais c'était le prix à payer", révèle Fabrice Thomas sur le plateau de l'émission LCN diffusée au Canada, concernant son premier entretien d'embauche avec Pierre Bergé pour le poste de chauffeur.

"[Avec Pierre Bergé], j'étais le flagellé. Et pour Yves Saint Laurent, j'étais le flagellant. À vrai dire, avec un j'étais d'un côté du manche, et avec l'autre j'étais plutôt de l'autre côté", ajoute-t-il, à titre de comparaison entre Yves Saint Laurent et Pierre Bergé. "Nous dans l'entreprise, et je dis 'nous' parce qu'on était plusieurs dans ce cas là, on appelait ça 'le petit manège'. Pierre Bergé, son truc à lui, c'était d'être entouré d'es­claves sexuels. Point. Le reste, je le raconte dans le livre."

Yves Saint Laurent et Pierre Bergé sont morts les 1er juin 2008 et 8 septembre 2017.

Suivez l'intégralité de l'interview de Fabrice Thomas dans l'émission "LCN" ci-dessous.