Yvonne Strahovski enceinte: Elle révèle sa grossesse... et un ventre bien rond !

Bien connue des sérievores pour son rôle de l'agent de la CIA Sarah Walker dans Chuck, ses participations à Dexter (Hannah McKay, saisons 7 et 8) et à 24 Heures chrono (saison 9 - Live Another Day), et désormais en tant que Serena Joy Waterford, épouse de Fred Waterford (Joseph Fiennes) dans The Handmaid's Tale : La servante écarlate, Yvonne Strahovski se prépare à ajouter un rôle à sa palette : hors des écrans, elle s'apprête à devenir maman.

Alors que le désir d'enfant est une composante majeure de son personnage de Serena, l'actrice australienne de 35 ans a révélé vendredi 11 mai 2018 sur Instagram qu'elle est enceinte pour la première fois : "Je suis très heureuse de pouvoir enfin partager cette information spéciale : je vais être maman ! C'est tellement excitant de regarder et de sentir ce petit bout ["Peanut", en VO, NDLR] grandir chaque jour !", s'est-elle réjouie sur le réseau social en légende d'une photo d'elle prise de profil dévoilant un baby bump déjà très remarquable.

Il s'agira du premier enfant pour Yvonne Strahovski (variante orthographique phonétique de son véritable patronyme polonais, Strzechowski) et son époux Tim Loden, avec lequel elle est en couple depuis 2011. L'actrice, que l'on devrait avoir l'occasion de remarquer au cinéma prochainement (dans le thriller d'épouvante He's Out There, le retour de Predator - 4 - annoncé pour septembre 2018 et un remake à venir du film français L'Empreinte de l'ange, pour lequel elle devrait reprendre le rôle que tenait Sandrine Bonnaire), avait révélé lors des Emmy Awards en septembre 2017 que Tim et elle avaient célébré leur mariage quelques mois plus tôt, racontant comment ils avaient plongé dans un lac en tenue de mariés lors de ces noces organisées en Californie.

A noter que, apparue en mars 2018 en marge du tournage de la nouvelle saison de The Handmaid's Tale et de sa promotion au PaleyFest, la belle Australienne n'avait rien laissé paraître...