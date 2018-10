Yvonne Strahovski maman (The Handmaid's Tale) : Elle a accouché !

Yvonne Strahovski et Tim Loden sont parents pour la première fois. L'actrice de The Handmaid's Tale : La Servante écarlate a accouché d'un petit garçon. Elle a annoncé la nouvelle sur Instagram en légende d'une photo la montrant avec son nouveau-né : "Mon coeur s'est effondré en millions de petits morceaux des centaines de fois déjà ! Notre fils est la plus grande des joies. Bienvenu dans notre monde Cacahuète, tes parents t'aiment au-delà du possible. Tu as volé mon coeur !" Pour le moment, elle garde son prénom secret...

L'actrice de 36 ans et son époux avaient révélé par erreur le sexe de leur futur bébé il y a quelques semaines, le 17 septembre, sur le tapis rouge des Primetime Emmy Awards 2018. Ce soir-là, Yvonne Strahovski était nommée dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle de série dramatique pour sa prestation impeccable de la complexe Serena Waterford dans The Handmaid's Tale : La Servante écarlate. Un personnage qui souffre de ne pas avoir d'enfant. Un an plus tôt, déjà lors des Emmy, elle avait annoncé son mariage.

Série culte, The Handmaid's Tale : La Servante écarlate est pour la première fois diffusée sur une chaîne gratuite par TF1 Séries Films.

Le premier épisode a réuni en moyenne 1 010 000 téléspectateurs, 4,3% du public, soit un record pour cette petite chaîne de la TNT. La diffusion se poursuit chaque dimanche à 21h.