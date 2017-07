Z-Ro : Le rappeur arrêté après avoir violemment battu son ex-compagne

Mauvais dérapage pour le rappeur Z-Ro. Selon TMZ, l'interprète des titres Happy Alone et Can't Leave Drank Alone a été arrêté mercredi 26 juillet 2017 par la police du comté de Harris (Texas) après une plainte pour violences conjugales.

L'ex-compagne de l'artiste, la rappeuse Just Brittany (avec laquelle il avait collaboré l'an dernier sur le morceau Mama Should've Told Me), s'est présentée lundi aux autorités pour affirmer que son ancien amant l'avait violemment frappée des heures durant. Les faits remonteraient au mois d'avril dernier. Si l'on ignore pourquoi la jeune femme de 28 ans a mis autant de temps avant de déposer plainte, elle avait en tout cas apporté avec elle une preuve tangible pour appuyer ses propos, à savoir un enregistrement audio de l'incident.

Après avoir pris la plainte de Brittany Bullock (de son vrai nom), les policiers ont arrêté Z-Ro pour prendre sa déposition et son mug shot (photo d'identité judiciaire). Après être passé par la case garde à vue, le chanteur de 41 ans a été libéré, comme en témoigne la photo qu'il a publiée jeudi 27 juillet sur son compte Instagram.