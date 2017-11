Zabou Breitman : Qui sont ses deux enfants, Anna et Antonin ?

Libération dresse un beau portrait de Zabou Breitman, coauteure, réalisatrice et actrice de la série Paris, etc. création originale de Canal+. La fille des regrettés scénariste Jean-Claude Deret, créateur de Thierry La Fronde, et comédienne québécoise Céline Léger se confie, volubile, sur son parcours. Elle est aussi la mère d'un garçon et d'une fille qu'elle a eus avec le plasticien Fabien Chalon. Qui sont ses deux enfants qui ont eu le plaisir de collaborer avec elle ?

Anna Chalon (28 ans) chante sous le pseudonyme Kiddo. Elle a d'ailleurs signé l'un des titres de la bande-son de la série Paris, etc. Son site Internet en dévoile plus sur ses douces et mélodieuses créations. Libération précise cependant qu'elle chasse désormais les têtes bien pleines pour des stars-up new-yorkaises. Sur son compte Instagram, on peut aussi découvrir que la jeune femme aime voyager, dernièrement au Japon, et courir des marathons !