Zac Efron dans les bras de son frère beau gosse, en sueur après un exploit...

Lundi 16 avril, sous une pluie battante, s'est tenue la 122e édition du marathon de Boston. Parmi les milliers de participants, il fallait compter sur Dylan Efron, le petit frère de l'acteur Zac Efron. Le jeune homme de 26 ans, au physique tout aussi plaisant que celui de son aîné, a pu compter sur l'acteur pour l'encourager et le féliciter.

Sur Instagram, Zac Efron a partagé une vidéo dans laquelle on le voit, chaudement vêtu, cherchant son frère des yeux dans la foule des coureurs et hurlant son nom pour le retrouver. Dylan, en petite tenue de sport, les muscles saillants et trempé de pluie et de sueur, était heureux de tomber dans les bras de l'acteur de Baywatch à l'issue de la compétition remportée par le Japonais Yuki Kawauchi (en 2 h 15 min 58 secondes, et offrant à son pays une victoire depuis... 1987 !). "Premier marathon de Boston. Froid, venteux, pluvieux... mais quel jour mémorable. Avoir @zacefron et @coourtking [sa compagne, NDLR] qui m'attendaient sur la ligne d'arrivée, c'était toute la motivation dont j'avais besoin", a-t-il commenté sur Instagram. Le jeune homme n'en est cependant pas à sa première compétition sportive.

De son côté, Zac Efron a écrit : "Quel intérêt il y a de franchir toutes les lignes d'arrivées dans la vie s'il n'y a personne pour célébrer ? C'est ce qui me mettait le cafard quand je me sentais seul ; il y a aussi plein d'autres raisons. Je serai présent à chaque fois, maintenant et pour toujours, mon frère."