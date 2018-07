Zac Efron méconnaissable : Il dévoile une nouvelle coupe de cheveux surprenante

Suivi par plus de 35 millions d'abonnés sur la plateforme, Zac Efron s'est rapidement attiré un flot de commentaires mitigés. "Oh mon Dieu, qu'as-tu fait à tes cheveux ?", "Si je te voyais dans la rue, je ne saurais même pas que tu es Zac Efron", "Franchement, c'est trop cool", lit-on.

D'autres internautes se sont jetés sur l'occasion pour le critiquer vivement, lui reprochant de faire de l'appropriation culturelle. "Tu n'es pas noir, tu n'as pas à porter ces dreads", a fustigé un utilisateur. "Les dreads peuvent être portées sans qu'il y ait une signification culturelle", a tempéré un autre.

Vu cette année dans les films The Greatest Showman (avec Hugh Jackman) et The Disaster Artist (avec James Franco), Zac Efron sera prochainement de retour au cinéma dans The Beach Bum (face à Matthew McConaughey) et Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, dans lequel il prêtera ses traits au célèbre tueur en série Ted Bundy.