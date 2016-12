Zac Efron : Nouvel ambassadeur d'Hugo Boss

Comme annoncé sur Instagram, Zac Efron est le nouvel ambassadeur de HUGO Man, la fragrance mère de la ligne HUGO, d'Hugo Boss. L'acteur de 29 ans a participé à la réalisation de sa première campagne publicitaire, baptisée Your Time Is Now, et apparaît dans une vidéo des coulisses du shooting, mise en ligne par le magazine Cosmopolitan.

Gerard Butler, Theo James, le footballeur français Yohan Cabaye et maintenant Zac Efron : la maison Hugo Boss choisit avec maestria les visages de ses senteurs. La campagne de Zac verra le jour en 2017.

L'année prochaine, le beau brun sera également à l'affiche du très attendu Baywatch (sortie le 10 mai prochain). Il y donnera la réplique à Dwayne Johnson, Priyanka Chopra et David Hasselhoff.