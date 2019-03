Zac Efron très proche d'une sublime nageuse, alerte à la love story ?

Cette apparition ensemble n'a pas été la seule de la semaine. Deux jours plus tard, le 2 mars, l'acteur et la sportive ont à nouveau été repérés ensemble, assis l'un à côté de l'autre lors d'un combat UFC 235 organisé à Las Vegas. Si le duo n'a échangé aucun geste tendre, leur proximité semblait pourtant bien évidente. "Ils avaient l'air de passer un bon moment, a rapporté une source à E ! News. Ils souriaient et riaient sur leurs sièges."

Depuis sa rupture avec Sami Miro après deux ans d'amour, une séparation datant de 2016, Zac Efron n'a plus eu d'histoire sérieuse. L'ex de Vanessa Hudgens a plus fait parler de lui dernièrement pour ses problèmes de santé que pour ses amours. Le beau gosse musclé a tout récemment été opéré suite à une déchirure du ligament au genou. Il se remet doucement, aidé par une coach sportive qui l'accompagne dans son rétablissement.