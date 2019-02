Zachary Quinto et le beau Miles McMillan séparés : Rupture après six ans d'amour

Zachary Quinto et Miles McMillan se sont séparés amicalement un peu plus tôt dans l'année, selon une source du magazine américain People. L'acteur de 41 ans et le jeune mannequin de 29 ans sortaient ensemble depuis presque six ans. Ils avaient officialisé leur histoire d'amour sur le tapis rouge en 2015.

Le couple était installé à New York. Ce week-end, Zachary Quinto et Miles McMillan ont tous les deux rejoint Los Angeles séparément. Dimanche 24 février 2019, le premier a assisté à la très prisée soirée Vanity Fair en l'honneur des Oscars qui se déroulaient à Beverly Hills, tandis que le second a préféré se rendre à la traditionnelle soirée d'Elton John et son époux David Furnish, en faveur de la lutte contre le sida. Pour le moment, ni l'un ni l'autre n'ont confirmé cette rupture mais People se trompe rarement.

À l'occasion de l'anniversaire de Miles en juin dernier, Zachary Quinto lui avait dédié un dernier message sur Instagram. À la même époque, l'intéressé avait, quant à lui, posté la dernière photo le montrant en compagnie de Zachary lors d'une soirée avec Andrew Rannells (Girls).

Zachary Quinto est en train de tourner une nouvelle série pour AMC intitulée NOS4A2. Il joue le rôle d'un être immortel qui se nourrit de l'âme des enfants avant d'en déposer les restes dans un village de Noël démoniaque de son imagination. Une jeune femme, interprétée par Ashleigh Cummings, découvre qu'elle possède le pouvoir de l'arrêter. Après cette aventure dont la diffusion doit débuter dans l'année, Quinto enchaînera sur un troisième épisode de la saga Star Trek.