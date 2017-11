Zack Snyder : Sa femme Deborah parle du suicide de leur fille de 20 ans

En mai dernier, le réalisateur Zack Snyder (300, Man of Steel) révélait avoir quitté prématurément le tournage de Justice League après avoir perdu sa fille de 20 ans, Autumn. Cette dernière s'était suicidée le 20 mars 2017, et, deux semaines après le drame, Snyder était de retour sur le plateau, pensant que replonger dans le travail allait être "cathartique". Mais face à la douleur, il a préféré quitter le film et céder sa place à Joss Whedon (Avengers), qui a fini la production.

"Je pense que, pour nous, tout cela est doux-amer, confie sa femme, la productrice Deborah Snyder, lors d'une conférence de presse, à propos du départ de son mari de Justice League. Nous avons travaillé sur cette franchise depuis au moins 8 ans à partir du moment où nous avons développé le script de Man of Steel, puis nous avons enchaîné avec Batman vs. Superman, Zack a pris part à l'écriture de Wonder Woman, ce qui l'a amené sur Justice League où les personnages se réunissent. En fait, c'était une aventure héroïque et tout un parcours pour ces personnages afin d'en arriver à ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, ne pas être en capacité de finir cela a été extrêmement difficile."

Pour Justice League, qui sortira en salles le 15 novembre, Deborah Snyder a néanmoins une crainte. "Notre sentiment est que nous espérons que les gens ne vont pas penser à comment ce film a été fait lorsqu'ils iront le voir, parce que ces personnages sont plus grands que n'importe quel réalisateur, plus grands que n'importe lequel d'entre nous. On aime et on adore ces personnages", a-t-elle consensuellement expliqué.

Des propos qui interviennent après ceux d'Henry Cavill, l'interprète de Superman. "Même si Marvel n'existait pas, on aurait galéré. DC a cherché une approche et un style différents qui n'ont pas forcément fonctionné. Certes, les films ont gagné de l'argent, mais ils n'ont pas été des succès critiques. Ils ne sont pas parvenus à offrir aux spectateurs la sensation que les films de super-héros devraient procurer", avait confié l'acteur britannique au magazine The Rake, se félicitant du succès de Wonder Woman "après des erreurs de narration ou de style". Nul doute que Snyder a dû apprécier...