Zahia Dehar accueille ses fans en lingerie dans sa cabine d'essayage

Si Zahia Dehar compte autant d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est notamment grâce aux photos torrides qu'elle y publie ! La bombe en a partagé une nouvelle ce week-end. Elle invite les internautes dans sa cabine d'essayage...

Ce week-end, Zahia Dehar a posté un nouveau cliché sur Instagram, où elle compte plus de 130 000 followers. La jeune femme apparaît dans un salon privé, enfilant une robe en dentelle avec l'aide d'une habilleuse. Vêtue de lingerie noire et photographiée de profil, Zahia se tortille pour entrer dans sa tenue et permet à ses abonnés d'observer ses jolies formes.

Elle commente l'image par le hashtag "#fitting", indiquant aux internautes sa présence dans une cabine d'essayage.