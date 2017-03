Zahia Dehar dévoile sa surprenante reconversion !

L'ancienne escort-girl entrée dans la lumière médiatique après ses aventures avec des joueurs de l'équipe de France de football, Zahia Dehar, change une fois encore de vie. On l'avait laissée créatrice de lingerie fine, on la retrouve aujourd'hui... fleuriste !

Sur Instagram, où elle documente sa vie quotidienne majoritairement faite de farniente, le plus souvent dans des endroits très chic, Zahia Dehar a dévoilé qu'elle s'était lancé un nouveau défi. la semaine dernière, elle avait teasé ses fans en postant plusieurs photos d'un sublime dîner à Londres pour célébrer le printemps – qui d'ailleurs ne fête pas l'arrivée d'une saison dans un club ultraselect dont il faut être membre ?. Voilà qu'elle poste cette fois une vidéo dans laquelle on la voit s'occuper de compositions florales et déclarer qu'elle a un nouveau métier. La starlette a-t-elle lancée sa société ? Pour l'heure, elle déclare avoir envie de nommer sa marque Les fleurs de Zahia...