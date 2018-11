Zahia Dehar : En string dans son salon, la bombe régale ses fans

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur les réseaux sociaux. Zahia Dehar s'est lancée, soutenue par ses milliers d'abonnés. La bombe les séduit à nouveau en s'affichant en string...

@zahiadehar compte plus de 135 000 followers sur Instagram, des internautes qu'elle régale à coups de photos torrides ! La bombe de 26 ans en a partagé une nouvelle cette semaine. Elle pose de dos, allongée sur le sol, dans un joli salon haussmanien. Chaussée de mules, en string et top noirs et coiffée d'un serre-tête à oreilles de lapin, Zahia bouge les pieds pour l'effet animé de l'image.