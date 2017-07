Zahia Dehar poitrine à l'air : Son imposant décolleté se fait la malle

Alerte à la bombe sur les Champs-Élysées ! Un quart d'heure seulement après la tentative d'attentat d'un homme de 31 ans, qui a foncé avec sa voiture sur un fourgon de gendarmerie le 19 juin dernier, la sulfureuse Zahia Dehar a fait irruption sur l'avenue la plus célèbre de la capitale parisienne.

La jeune femme de 25 ans n'est pas passée inaperçue avec son décolleté ravageur. Photographiée tandis qu'elle se promenait dans la rue avec un ami, l'ancienne escort girl révélée par l'affaire Zahia, qui a mis en cause plusieurs footballeurs français, avait de quoi affoler tous les passants avec sa sexy petite robe noire.

Si elle est depuis devenue créatrice de lingerie, la muse des photographes Pierre et Gilles aime à s'en passer, et elle n'a donc pas pu échapper à l'incident vestimentaire ! Tandis qu'elle traversait les Champs, son décolleté a eu bien du mal à contenir son imposante poitrine et l'un de ses seins s'est fait la malle, dévoilant un téton au passage. Pas de quoi affoler la sexy Zahia, qui sait parfaitement jouer de ses charmes.

La belle ne manque jamais de mettre ses atouts en valeur, notamment sur sa page Instagram où elle documente largement son quotidien. Quand ce n'est pas son généreux décolleté qu'elle met en avant, c'est sans culotte que la Miss s'amuse à poser... Pour le plus grand bonheur de ses fidèles abonnés, qui sont plus de 100 000 à suivre religieusement ses trépidantes aventures ! Photoshoot sexy, dîners mondains et autres vacances sous le soleil, la bombe à la cambrure de rêve mène grand train et a plutôt la belle vie.

Coline Chavaroche