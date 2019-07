Zahia Dehar : Toute nue au soleil, avec Leonardo DiCaprio

Mercredi 28 août 2019, Zahia Dehar fera ses grands débuts au cinéma. Elle est un des acteurs principaux du film Une fille facile, réalisée par Rebecca Zlotowski. En attendant la sortie en salles, la bombe se prélasse au soleil et travaille son bronzage... entièrement nue !

La sortie d'Une fille facile et les premiers pas de Zahia Dehar suscitent un certain engouement. Le magazine La Septième Obsession a consacré au film un dossier dans son nouveau numéro, intitulé "Les 7 Pêchés Capitaux" et à paraître ce vendredi 12 juillet 2019. Zahia Dehar et Leonardo DiCaprio, visage de l'article consacré à Once Upon A Time... In Hollywood (en salles le 14 août prochain), en font les deux couvertures.

Sur les deux photos, Zahia Dehar et Leonardo DiCaprio profitent du soleil, la première à même le sol et le second, allongé sur un transat, dans une piscine.

Zahia pose, quant à elle, en tenue d'Eve sur une serviette rayée. L'image est signée du photographe Julian Torres.