Zahia : Devenue actrice, elle est attendue au Festival de Cannes !

Ex-escort girl entrée dans la lumière médiatique par le biais d'une affaire glauque qui porte son nom et qui impliquait des footballeurs de l'équipe de France, Zahia s'est essayée à plusieurs métiers depuis qu'elle est connue. Un temps créatrice de lingerie, elle a aussi été une éphémère pâtissière. On la retrouve comme actrice.

Pour la 51e édition de la Quinzaine des réalisateurs, il faudra ainsi s'attendre à voir le tapis rouge foulé par la jeune femme, aujourd'hui âgée de 27 ans. Alors qu'elle s'est faite discrète ces dernières années, se contentant, d'un point de vue médiatique, d'alimenter son compte Instagram en photos plus sexy les unes que les autres, elle a oeuvré dans l'ombre pour sa nouvelle carrière. Zahia, qui avait notamment tourné sous la direction de Marilou Berry pour les besoins de la comédie Joséphine s'arrondit (sorti en 2016, presque 900 000 entrées au box-office), revient avec un film en compétition à Cannes. Une grande première pour elle et l'occasion de faire sensation sur les marches !

En effet, Zahia a tourné l'été dernier dans le film Une fille facile, réalisé par Rebecca Zlotowski. Ce long métrage a été retenu pour la Quinzaine des réalisateurs, la sélection parallèle d'oeuvres organisée dans le cadre du prestigieux Festival de Cannes. Une fille facile raconte l'histoire de Naïma (jouée par Mina Farid), une adolescente de 16 ans qui va vivre un été mémorable sur la Côte d'Azur. Elle suivra les pas de sa cousine Sofia, une jeune femme de 22 ans au corps incroyable et au style de vie dangereusement séduisant... On retrouvera aussi au casting Benoît Magimel et Clotilde Courau.

Nul doute que Zahia, qui ne regrette pas son passé d'escort sans pour autant être prête à y revenir, enchaînera avec d'autres rôles dans l'espoir d'étoffer sa nouvelle carrière.

Thomas Montet