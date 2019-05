Zahia : Sculpturale au Festival de Cannes avec un décolleté très échancré

Zahia Dehar gère sa carrière d'une main de maître. Devenue égérie pour Jean Paul Gaultier, la jolie brune de 27 ans est également à la tête d'une marque de lingerie. Ce n'est pas tout, Zahia est également actrice. Elle fait ses premiers pas au cinéma dans le film Une fille facile, de Rebecca Zlotowski, qui est sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs lors du 72e Festival de Cannes. Naturellement, elle a eu le droit à sa montée des marches, le 19 mai 2019.

Aux côtés de Benoît Magimel et de Clotilde Coureau, ses partenaires à l'écran, Zahia est apparue très élégante dans une robe dos-nu noire à fleurs colorées. Moue boudeuse et décolleté plongeant, c'est fidèle à elle-même qu'elle a foulé pour la première fois les marches du Palais des festivals. Une jolie tenue dont on ne connaît pas le créateur, qui mettait joliment en valeur sa silhouette unique.

Médiatisée d'une manière très brutale alors qu'elle n'avait que 17 ans, au moment du scandale la mêlant à l'équipe de France de football, Zahia avoue que cette période a été très difficile à vivre. "Bien sûr, cette médiatisation a été un petit traumatisme, mais si je ne m'exposais plus du tout, ça voudrait dire que je n'assume pas ce qu'il s'est passé. Si ça avait été le cas, il aurait fallu que je cesse de vivre – une chose à laquelle j'ai pensé", explique-t-elle au Parisien.

Assumer ce qu'elle est, toujours, est un point commun qu'elle a avec son personnage dans Une fille facile. "On a les mêmes envies de liberté et le même goût pour les aventures. En fait, cela m'excitait de jouer une femme qui résiste aux attentes et aux restrictions de la société", indique Zahia Dehar, qui en a manifestement assez d'être jugée sur son passé. "Pourquoi mon image serait gênante ? Si elle me plaît et me procure du plaisir...", conclut-elle.