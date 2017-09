Zahia se lâche en Corse : Micro-bikini et fessier à l'air pour ses vacances

La valise de Zahia Dehar ne devait pas peser bien lourd lorsqu'elle s'est échappée en Corse. C'est ce que laissent à penser les photos publiées par la jeune femme à la cambrure hors norme. Discrète ces dernières semaines sur Instagram et Facebook, la reine du buzz opère un come-back très remarqué.

Actuellement en vacances sur l'île de Beauté, destination particulièrement prisée des stars cette année, Zahia donne régulièrement de ses nouvelles. Pas question de montrer les sublimes paysages que proposent la Corse, la sulfureuse vacancière préfère se mettre en scène. Adepte des tenues légères de jour comme de nuit, elle fait tout autant dans le minimalisme pour bronzer ou se balader en mer.

C'est ainsi qu'elle s'affiche en micro-bikini à ses fans, en petite culotte à ficelle et haut triangle qui masquent tout juste ses tétons. Zahia prend en revanche bien moins de précautions lorsqu'il s'agit d'offrir une vue imprenable sur son fessier et y va bien plus franchement.