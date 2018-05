Zaho enceinte : "Fille ou garçon ?", elle rayonne avec son ventre arrondi

Lors d'une interview accordée à Paris Match en février 2017, Zaho avait évoqué son envie de fonder une famille et sa vie amoureuse, sans jamais révéler l'identité de l'homme qui la comble de bonheur. "Ça se passe très bien. Je m'excite pas trop vite. Je suis très prudente en amour. J'ai l'amour sage et sain aujourd'hui. Quand on a connu plein d'histoires d'amour comme dans 'C'est chelou' ou encore 'Comme tous les soirs' qui sont des vraies histoires, on commence à en tirer certaines leçons", avait-elle confié.