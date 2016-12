Zara Phillips a perdu son bébé : Fausse couche pour la petite-fille de la reine

Zara Phillips se souviendra longtemps de 2016... La jeune femme de 35 ans, heureuse de confirmer sa deuxième grossesse en novembre, a malheureusement perdu son bébé la veille de Noël. Un coup dur pour la petite-fille d'Elizabeth II et son mari, l'ex-rugbyman Mike Tindall.

C'est un représentant du couple qui a signalé que la cavalière émérite de la famille royale a fait une fausse couche, samedi 24 décembre 2016, dans un court communiqué. "Malheureusement, Zara et Mike Tindall ont perdu leur bébé. En cette période difficile, nous demandons à tout le monde de respecter leur vie privée", a-t-il dit. Il a précisé que la santé de la jeune femme n'était toutefois pas en danger. En revanche, le palais de Buckingham a refusé de s'exprimer, évoquant une "affaire privée". La fausse couche de Zara Phillips est intervenue alors qu'elle était dans son quatrième mois de grossesse, dévoile le site spécialisé Royal Central.

La fille de la princesse Anne et son mari Mike, qu'elle a épousé en 2011, sont déjà parents d'une petite Mia qui fêtera ses 3 ans en janvier. Le couple devait accueillir un nouveau bébé au printemps prochain... En raison de ce tragique événement, Zara Phillips et Mike Tindall ne se sont pas présentés à la traditionnelle messe de Noël à Sandringham, où la reine possède une résidence secondaire. D'ailleurs, Sa Majesté non plus n'y a pas donné signe de vie, ratant la messe pour la première fois en trente ans à cause d'un rhume carabiné.

Thomas Montet