Zara Phillips, cette blessure gardée secrète : "On ne pouvait pas en parler"

Le 18 juin 2018, Zara Phillips donnait naissance à sa deuxième petite fille : Lena Elizabeth Tindall. La fillette porte un prénom court, comme sa grande soeur Mia (4 ans), et un second prénom plus "historique". Cette naissance ravit la fille de la princesse Anne et son époux, l'ancien rugbyman Mike Tindall. D'autant que le couple avait très mal vécu la fausse couche tardive de Zara à Noël 2016. Ce 29 juillet 2018, dans une interview au Sunday Times, la petite-fille de la reine révèle avoir fait une seconde fausse couche avant de tomber enceinte de Lena... Un drame resté secret jusqu'à aujourd'hui.

Zara Phillips et Mike Tindall sont mariés depuis le 30 juillet 2011. Lundi, ils célèbreront leurs sept ans de mariage. Un vrai cap pour un couple, d'autant qu'ils n'ont pas été épargnés quand ils ont voulu avoir un deuxième enfant. En novembre 2016, la grossesse de Zara Phillips est officiellement annoncée. Malheureusement, un mois plus tard, la cavalière perd le bébé. Elle perd un autre enfant dans la foulée avant que la grossesse ne puisse être annoncée. "Dans ces moments-là, on traverse une période où l'on ne peut pas en parler. C'est trop à vif", confie Zara Phillips dans le Sunday Times. Dans cette interview, la jeune maman de 37 ans affirme avoir trouvé beaucoup de réconfort dans le courrier qu'elle a reçu : de nombreuses Anglaises lui ont écrit parce qu'elles avaient, elles aussi, traversé la même épreuve.

La première fausse couche de Zara Phillips a été particulièrement douloureuse car elle était tardive : "Dans notre cas, c'était quelque chose de très rare ; la nature nous a dit : 'Ce n'est pas le bon.' J'ai dû aller jusqu'au bout et accoucher parce que ma grossesse était déjà bien avancée." Un déchirement pour la mère comme pour le père. Dans une précédente interview accordée au Sunday Times, Mike Tindall expliquait justement avoir pu tenir grâce à sa fille aînée. Il confiait également avoir été très surpris du nombre de couples qui avaient vécu la même chose.

Après ces épreuves, Zara Phillips est retombée enceinte en octobre 2017. Cette fois-ci, la nature était de son côté. La petite Lena, 4,2 kilos au moment de sa venue au monde, est arrivée avec l'été. Samedi, la mère a fait une de ses premières apparitions depuis son accouchement lors du Royal County of Berkshire Polo Club International Day.