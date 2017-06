Zara Phillips en deuil : Toytown est mort à 24 ans

Il était son "plus grand ami" et "un véritable champion", comme on en fait peu... Zara Phillips est dans le chagrin : Toytown est mort à l'âge de 24 ans mardi 27 juin 2017. La fille de la princesse Anne a dû se résoudre à faire euthanasier, pour des raisons médicales, son cheval de légende, avec lequel elle avait conquis l'or en concours complet aux championnats d'Europe 2005 et aux Jeux équestres mondiaux 2006, et également en équipe aux championnats d'Europe 2005 et 2007. La fin d'une magnifique complicité et d'un grand chapitre de la vie de la cavalière royale...

"J'ai le coeur brisé de devoir annoncer que j'ai dû dire au revoir, hier matin, à mon plus grand ami et au cheval d'une vie, Toytown", a fait savoir Zara Phillips tôt au matin de ce mercredi 28 juin 2017 dans un communiqué, pleurant "le plus incroyable des athlètes, avec le plus grand des coeurs". Et d'ajouter, avec effusion : "Je ne pourrais pas être plus reconnaissante envers lui pour les moments fantastiques que nous avons vécus ensemble. C'était un membre essentiel de ma famille, un animal incroyable et un véritable champion. Tu me manqueras à jamais."

Mike Tindall, époux depuis 2011 de la petite-fille de la reine Elizabeth II, avait propagé dès mardi soir la mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux : "Tellement triste de dire aujourd'hui au revoir au grand monsieur, il aura été une partie colossale de notre vie, nous procurant tellement de bonheurs ! RIP Toytown", avait ainsi écrit l'ancien capitaine du XV d'Angleterre.