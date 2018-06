Zara Phillips et Mike Tindall : Le prénom original et mignon de leur bébé

Parents comblés de Mia, qui a eu 4 ans en janvier dernier et s'épanouit à vue d'oeil, Zara Phillips et Mike Tindall le sont encore plus depuis quelques jours après la naissance de leur deuxième enfant, une autre petite fille qui a vu le jour le lundi 18 juin 2018 à l'hôpital royal du Gloucestershire, à 40 minutes de la demeure familiale à Gatcombe Park.

Trois jours plus tard, le couple, marié depuis juillet 2011, a révélé les deux prénoms du bébé, qui pesait 4,2 kilos au moment de sa venue au monde : Lena Elizabeth. Comme dans le cas de Mia Grace Tindall, la fille de la princesse Anne et l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre de rugby ont fait le choix d'un prénom original et court "qui leur plaisait", tout simplement, comme l'a indiqué leur représentant, et y ont adjoint un second plus "historique" – en l'occurrence, celui de la reine, arrière-grand-mère de l'enfant. La petite Lena est le quatrième petit-enfant de la princesse Anne, également grand-mère de Savannah et Isla, filles de Peter et Autumn Phillips, et le septième arrière-petit-enfant de la monarque et du duc d'Edimbourg (avec les trois enfants du duc et de la duchesse de Cambridge).

L'arrivée de la petite soeur de Mia tourne définitivement et pour le meilleur une page difficile pour Zara et Mike Tindall, qui ont dû faire face à une fausse couche survenue à Noël 2016. Épreuve qu'ils ont surmontée avec l'aide précieuse de Mia justement, leur rayon de soleil, comme l'avait avoué en mai 2017 son papa dans une interview accordée au Sunday Times. Un papa qui vient tout juste de clarifier la prononciation des prénoms de ses deux filles : interrogé par un fan, l'ex-rugbyman a expliqué qu'il fallait dire "Mi-a" (et non Ma-ia) et "Lay-na".

Médaillée d'argent par équipe au concours complet des Jeux olympiques de Londres 2012, Zara Phillips, qui est dernièrement apparue en public fin mai lors du Jerudong Trophy (tournoi de polo que disputait son cousin le prince William), devrait avoir à coeur de retrouver sa silhouette et son poids de forme, un sujet qui lui avait donné bien du fil à retordre après sa première grossesse.