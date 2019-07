Zara Phillips et Mike Tindall : Très amoureux à la télé, le public conquis

Au sein de la famille royale et de son modus vivendi très codifié, Zara Phillips et Mike Tindall sont un couple et un cas à part : loin de l'image de la monarchie comme une tour d'ivoire, la fille de la princesse Anne et l'ancien capitaine du XV d'Angleterre de rugby assument un naturel à toute épreuve, en paroles comme en actes. Et même à l'écran : ils viennent d'en apporter une nouvelle démonstration éclatante en participant à l'émission de télévision Top Gear, dans laquelle leur duo a conquis le public !

Pour la première fois dans sa longue et glorieuse histoire, le programme automobile phare de la BBC, aujourd'hui animé par Andrew Flintoff, Paddy McGuinness et Chris Harris, avait pour invités des membres de la famille royale britannique. En plateau, Zara (38 ans) et Mike Tindall (40 ans), mariés depuis 2011 et parents de deux petites filles (Mia, 5 ans, et Lena, qui a eu 1 an le 18 juin 2019), ont pu revoir des images de leur duel sur circuit : au volant d'une Toyota GT86, c'est monsieur qui, des deux, a signé le meilleur temps sur un tour, devançant son épouse – qui a connu une sortie de route et a fait un tour dans la pelouse (à voir sur msn.com) – d'une seconde. En découvrant leur résultat et leur classement, ils ont simplement soldé leur duel avec un tendre baiser, dont le Daily Mail a publié la vidéo, qui a ravi les téléspectateurs. Contrairement aux autres représentants de la Couronne, il n'est d'ailleurs pas rare de les voir partager ce genre de gestes d'amour en public, notamment lors des compétitions hippiques auxquelles ils assistent.

"Adorables" et "pas guindés"

Signe du capital sympathie que le couple s'est attiré, nombreux sont ceux, comme l'a relevé le Daily Mail, à avoir loué sur les réseaux sociaux le côté naturel, la spontanéité et la délicieuse tendresse qu'ils ont pu observer. "Ils sont adorables, ils ne peuvent pas s'empêcher de se toucher", s'est par exemple extasiée une internaute. Leur simplicité et l'attitude de Zara en particulier, en baskets, leggings et tunique, "très normale et pas guindée, pour quelqu'un qui est la petite-fille de la reine Elizabeth II", ont fait forte impression. Tout comme leurs confidences décomplexées et les rires qui les ont souvent accompagnées – comme lorsque Mike lui a lancé qu'il l'avait "déjà vue conduire plus vite pour aller au supermarché Waitrose" ou a révélé que c'est le plus souvent lui qui conduit parce que sa chère et tendre "aime bien boire un verre". Il a aussi été obligé d'avouer, "dénoncé" par sa femme, qu'il a un faible pour chanter des comédies musicales (Rock of Ages, A Star is Born) en conduisant. Médaillée d'argent olympique du concours complet par équipe lors des JO de Londres en 2012, Zara, qui est par ailleurs ambassadrice Land Rover, a également évoqué le permis spécial dont elle dispose pour conduire le van de ses chevaux lors des compétitions auxquelles elle prend part.

Régulièrement présents lors des rassemblements de la famille royale, Zara et Mike Tindall, qui ont eu à affronter deux fausses couches, participaient au mois de juin au Royal Ascot. La cousine du prince William y a été vue en grande conversation avec la duchesse Catherine de Cambridge et la princesse Eugenie d'York, tandis que son époux s'est signalé en faisant rire la reine Elizabeth II en jouant avec son chapeau haut de forme.