Zara Phillips : Un bébé qui réveille un lourd secret de famille...

Si elle a dû cette année se remettre d'une fausse couche et du chagrin de n'avoir pu donner de petit frère ou de petite soeur à sa fille Mia, 3 ans, Zara Phillips vient toutefois d'accueillir dans sa famille un nouvel enfant. Mais dans sa famille très lointaine, disons...

Second enfant, après son frère aîné Peter, de la princesse Anne et de son ex-époux le capitaine Mark Phillips, Zara a en effet une demi-soeur, Felicity Wade, qui vit à l'autre bout du monde et a accouché il y a quelques semaines d'un petit garçon, James. Pas sûr que le petit bonhomme entende jamais parler de sa tata, pourtant.

La naissance récente en Nouvelle-Zélande de ce bébé rappelle en effet un grand scandale que la couronne d'Angleterre a connu il y a une trentaine d'années. En 1984, alors que le mariage du prince Charles et de la princesse Diana ne bat pas encore publiquement de l'aile, c'est celui de la princesse Anne qui se délite : cette année-là, Mark Phillips, son époux depuis 1973, a une aventure d'un soir dans un hôtel d'Auckland avec une certaine Heather Tonkin, une prof d'art néo-zélandaise, qu'il avait connue en 1983.

Un mois après ces retrouvailles plus que chaleureuses, Heather découvrait qu'elle était enceinte et communiquait la nouvelle au premier intéressé... lequel lui intimait d'avorter, selon ce qu'elle affirma plus tard. Elle refusa et obtint que l'ancien champion olympique par équipe d'équitation (Munich 1972) lui verse de l'argent - 6 500 euros par an au titre de "consultante équestre". Mais la source commença à se tarir, puis les paiements s'arrêtèrent, et la Néo-Zélandaise se pourvut dans les tribunaux, ce qui eut pour conséquence de rendre l'affaire publique, en 1991. La princesse Anne et son mari étaient alors déjà séparés - leur divorce serait prononcé l'année suivante - et la monarchie tanguait dans les bourrasques ravageuses de la fin du mariage de Charles et Diana. Le scandale du mari de la princesse Anne ayant tenté d'étouffer cette affaire d'enfant caché en faisant taire la mère n'arrangeait rien...

Aujourd'hui, Felicity Wade a 32 ans et, ironie du sort, partage la passion pour les cheveux de ce père qu'elle a longtemps cru mort et de cette cousine de quatre ans son aînée qu'elle ne connaît très vraisemblablement pas. La jeune Néo-Zélandaise a par ailleurs épousé en mars 2015 un Anglais originaire du Sussex, Tristan Wade, qui se trouvait à jouer auparavant au polo avec les princes William et Harry.