Zarko (Secret Story) séquestré dans une télé-réalité serbe !

Cette situation, Zelko ne la connaît que trop bien. En effet, en juin 2016, on apprenait qu'il était également retenu de force dans l'émission serbe Parovi, qui consistait simplement à évoluer devant les caméras, aux côtés de 19 autres participants. "Je me suis mangé trente coups, trente vrais coups", confiait-il devant les caméras de 66 Minutes (M6).

Il a également précisé qu'une candidate avait failli le blesser avec une fourchette et que les participants étaient obligés de rester debout de 10h à 4h du matin, sous peine d'être sanctionnés par la production. Un membre de la sécurité pouvait par exemple intervenir et placer un candidat dans une pièce non chauffée. Un isolement qui pouvait durer jusqu'à 48 heures.

Lassé d'être le souffre-douleur de ses camarades et des conditions immorales, le jumeau de Zarko avait fait part à la production de son envie de quitter le programme. Mais, friande des scènes violentes, elle n'avait pas répondu favorablement à sa demande. Zelko a donc décidé de s'évader et a rapidement quitté la Serbie afin d'échapper aux griffes de la prod' et de retrouver une vie normale.