Zaven et Sabrina (Les Princes de l'amour 4) toujours en couple ? Ils répondent

C'était l'heure du choix final pour Zaven, dans Les Princes de l'amour 4. Au cours de l'épisode diffusé jeudi 23 février 2017, sur W9, les téléspectateurs ont ainsi découvert que le beau brun a pris la décision de repartir au bras de Sabrina. "En venant dans l'aventure, je ne croyais plus en l'amour. Mais maintenant, je pense l'avoir trouvé. J'aimerais qu'en partant de cette aventure, tu t'installes avec moi à Paris. Il me reste une chose à te dire : je t'aime", a-t-il confié à sa belle avant de l'embrasser.

Le candidat a ensuite expliqué en salle d'interview qu'il pensait avoir trouvé la femme de sa vie. Et il ne s'était semble-t-il pas trompé ! Comme on a pu le découvrir sur les réseaux sociaux, les tourtereaux filent toujours le parfait amour. "Je t'aime mon amour", a posté la rivale d'Elsa et Joanne sur Twitter. Son petit ami, lui, a préféré lui faire une longue déclaration sur Instagram : "Ma princesse, en arrivant dans cette villa je ne croyais même pas en l'amour et j'ai eu la chance de le trouver. Tu as su ouvrir mon coeur et me rendre complètement fou de toi, tu es à la fois belle, intelligente, drôle et douce. Tu bouleverses mon quotidien depuis cette aventure et je ne peux vivre sans toi. Aujourd'hui, nous marchons ensemble et tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Je t'aime." Une publication qui a attendri ses quelque 193 000 abonnés.