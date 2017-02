Zayn Malik au lit avec Gigi : Son ex Perrie Edwards officialise avec son chéri

Zayn Malik et Gigi Hadid savent faire plaisir à leurs fans. Les tourtereaux, qui se fréquentent depuis plus d'un an, partagent leur amour sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur de leurs nombreux followers. Ce lundi 6 février, la star des podiums a partagé sur Instagram une nouvelle photo de couple irrésistible.

Sur le cliché en question, on peut voir l'ancien One Direction embrasser le front de sa chérie, allongée dans leur lit les yeux clos. La bombe de 21 ans n'a pas ajouté de commentaire à cette photo qui parle d'elle-même et respire le bonheur.

"Quand je suis à Los Angeles, je sors rarement parce que je suis en repos et j'en profite pour rester chez moi avec mon petit ami, à cuisiner et peindre. On aime aussi aller voir des films tard le soir, on passe commande dans un super établissement qui fait des cafés latte et du pain d'épice. J'ai besoin de caféine pour rester debout. Je suis toujours partante pour aller au cinéma, mais je m'endors à la moitié du film. Zayn aime dire que j'ai vu la moitié des films qui sont sortis mais que j'ignore toujours comment ils terminent", a-t-elle récemment confié à l'édition anglaise du magazine Vogue.

Zayn Malik et la soeur de Bella Hadid ne sont pas les seuls à filer le parfait amour puisque l'ex-fiancée du chanteur, la jolie Perrie Edwards, a enfin retrouvé chaussure à son pied. Deux ans après leur rupture ultramédiatisée, la star des Little Mix a officialisé les choses avec son nouvel amoureux, le jeune footballeur Alex Oxlade-Chamberlain. Après les rumeurs de dispute et de rupture, la chanteuse de 23 ans a tenu à mettre les choses au clair en publiant une photo des deux amoureux échangeant un baiser devant la tour Eiffel, assortie d'une légende explicite : "Lui." Tout simplement.