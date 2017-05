Zayn Malik en fauteuil roulant : L'ancien One Direction "s'est blessé"...

Rien n'arrête un homme amoureux, surtout pas Zayn Malik ! Alors qu'il s'est récemment blessé et qu'il évolue désormais en fauteuil roulant, l'ancien One Direction n'a pas manqué d'aller rendre visite à sa chérie Gigi Hadid.

Ce samedi 29 avril, le chanteur de 24 ans a été photographié dans les rues de New York tandis qu'il se rendait à l'appartement de la star des podiums, égérie de la marque Tommy Hilfiger. Poussé par une assistante, l'interprète de Pillow Talk est apparu avec une chaussure en moins tandis qu'il se laisser porter jusqu'à l'entrée de l'immeuble, les deux mains accrochées aux roues de son fauteuil.

"Zayn s'est blessé au pied mais il va bien", insiste son représentant auprès du magazine People. Heureusement pour lui, le jeune homme très angoissé n'a pas de concert ni de représentation prévus dans les jours à venir. Il ne devrait pas se produire sur scène avant le mois de juin, où il est attendu à Tokyo, si tant est qu'il arrive finalement à monter devant son public. Autant dire qu'il a tout le temps de se rétablir d'ici là.

Depuis qu'il a quitté ses petits camarades Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson et Niall Horan, Zayn Malik évolue désormais en solo. L'année dernière il a publié son premier album, soutenu par sa chérie Gigi Hadid qui tente tant bien que mal d'apaiser ses doutes. Le couple file le parfait amour depuis un an et est tout bonnement inséparable.

"Je l'appelle Gee et elle m'appelle Zee. On a d'autres surnoms mais je préfère les garder pour nous", a-t-il confié lors d'une récente interview pour le Sunday Times Style. Le jeune homme a aussi raconté lui avoir fait la surprise de venir la voir à Paris pour la Fashion Week.

"Elle ne savait pas que je venais. Je suis allé toquer à la porte de la suite...", a-t-il déclaré. Gageons qu'en retour, la jolie blonde de 22 ans ne devrait pas manquer de couvrir d'attentions son amoureux blessé.

Coline Chavaroche