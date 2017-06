Zayn Malik : Épaulé par Bella Hadid pour sa collection de vêtements

La mode est une affaire de famille ! Zayn Malik le prouve en dévoilant la campagne publicitaire de sa collection de vêtements, conçue en collaboration avec Versus Versace. Le chanteur de 24 ans a fait appel aux services de la petite soeur de sa petite amie Gigi Hadid, Bella...

Plus d'un an après la sortie de son premier album solo (Mind of Mine, certifié disque d'or aux États-Unis) et quelques mois après celle d'un nouveau single (Still Got Time, feat. PARTYNEXTDOOR), Zayn Malik régale ses admirateurs avec un nouveau projet. L'ex-membre du groupe One Direction s'est associé à Versus Versace, la marque grand public du groupe Versace, pour la création et le lancement de collections de vêtements pour femmes et hommes.

Zayn en est naturellement l'ambassadeur et apparaît sur la campagne publicitaire de ZAYN x VERSUS, au côté du top model Bella Hadid. Les deux talents se partagent la vedette sur une série photo signée Gregory Harris et dans une vidéo de 18 secondes.

La collection ZAYN x VERSUS est disponible sur le site de Versus Versace. Une soirée de lancement officielle aura lieu à New York, mardi 27 juin.