Zayn Malik et Gigi Hadid : L'année de la consécration

En quelques mois à peine, Zayn Malik et Gigi Hadid sont devenus le jeune power-couple que tout le monde s'arrache. Après des débuts discrets, l'ancien One Direction et la bombe de 20 ans officialisent leur idylle dans le premier clip solo du chanteur. Avec PillowTalk, Zayn se détache définitivement de ses anciens petits camarades de scène Harry Styles, Liam Payne, Niall Horran et Louis Tomlinson, mais aussi de son ex-fiancée Perrie Edwards.

Le chanteur de 23 ans lance son premier disque en solo, soutenu vaille que vaille par la star des podiums que toutes les marques veulent voir défiler pour eux, depuis Victoria's Secret jusqu'à Gemey Maybelline sans oublier Tommy Hilfiger. Amants, amis et plus encore... les deux jeunes ne se quittent plus d'une semelle ! Et lorsqu'il se retrouve terrorisé par l'angoisse, incapable de monter sur scène, il peut compter sur la soeur de Bella Hadid pour l'épauler publiquement. L'interprète de Like I Would en a bien besoin puisqu'il revient de loin.

Dans son autobiographie, il raconte l'enfer qu'il a vécu au sein du groupe qui l'a révélé. Entre anorexie, solitude et surmenage, Zayn Malik balance et n'épargne personne. Surtout pas son ex-fiancée Perrie Edwards, qu'il a pourtant plaquée par un vulgaire texto. Cette dernière se venge en chanson mais plus rien n'atteint le chanteur qui, comme un papillon sorti de sa chrysalide, vole désormais de ses propres ailes.

Tout lui sourit et, grâce à sa chérie Gigi Hadid, il décroche un contrat avec la couturière Donatella Versace pour sortir une collection capsule. Cerise sur le gâteau, au cours de la très attendue cérémonie des American Music Awards, sa sublime petite amie a eu l'honneur d'annoncer à son amoureux qu'il avait été sacré... nouvel artiste de l'année ! De quoi finir l'année en beauté.

