Zaz attaquée sur son hygiène et son physique, elle se défend !

Zaz était l'invitée de L'Interview sans filtre (Télé-Loisirs) afin de faire la promotion de son quatrième album, Effet Miroir, le 14 juin 2019. Si elle a évoqué la conception de ce nouveau projet musical, l'artiste de 39 ans en a profité pour répondre aux critiques qui lui sont régulièrement adressées. Cheveux sales, remarques sur l'hygiène bucco-dentaire, style vestimentaire "babos", "punk à chien" : voici ce qu'il se dit régulièrement sur Zaz, à travers les réseaux sociaux.

"Je ne comprends pas la méchanceté. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut attaquer quelqu'un sur son physique, même s'il y a des choses qu'on ne trouve pas harmonieuses. Quel est l'intérêt d'être méchant ? Parler d'hygiène c'est débile. Je pense que les gens, je dois leur faire quelque chose quand même. Ils doivent m'aimer un peu ou me détester car je représente quelque chose pour eux qu'ils ne supportent pas", explique Zaz, qui assure n'être plus blessées par toutes ces critiques et blagues douteuses.

"J'ai appris à plus me respecter. Quand ça me touchait, je me disais que ça leur donnait raison. Si tu leur donne raison, c'est que t'as pas encore confiance en toi sur des trucs. Donc c'est à toi de te remettre en question, le problème ne vient pas de l'extérieur. Ça fait dix ans, j'ai fait le tour. Y'a des moments où ça te touche plus, parce que t'as tes règles, t'es énervée", a t-elle poursuivi. Aujourd'hui, Zaz n'a plus rien à prouver : elle connaît un large succès à l'international et son nouvel album, Effet Miroir, est déjà disque de platine.